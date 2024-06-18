Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?

Anksiyete, endişe veya korku gibi hafif veya şiddetli olabilen bir huzursuzluk hissi. Hemen hemen herkes hayatının bir noktasında kaygı hisseder. Örneğin, bir sınava gireceğiniz ya da iş görüşmesine gireceğiniz için endişeli ve kaygılı hissedebilirsiniz. Ancak kaygı her zaman da kötü bir şey değildir. Biraz kaygı ve gerginlik sizi tehditlerle başa çıkmaya, en iyi performansınızı göstermeye ve hedefleriniz doğrultusunda çalışmaya devam etmeniz için motive etmeye yardımcı olabilir.

ANKSİYETE: DOĞAL BİR SAVUNMA MEKANİZMASI

Anksiyetenin vücudun bir tehlike ve saldırı algıladığında tepki veren doğal bir savunma mekanizması olduğunu belirten Psikolog Belgin Arslantaş, "Anksiyete, bir kişinin gerçek veya hayali bir tehlikeye veya endişeye karşı tepki verme biçimidir. Yaşanılan bu tepki sırasında kişilerde genellikle kalp atışlarının hızlanması, kas gerginliği, terleme, konsantrasyon güçlüğü, endişe duygusu gibi fiziksel ve duygusal belirtiler ortaya çıkar" diyor.

GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYORSA TEDAVİ ŞART

Arslantaş, şöyle devam ediyor: "Anksiyete, belirli bir tehdit anında ortaya çıkabileceği gibi sürekli olarak kaygı, endişe durumunun varlığı olarak da kendini gösterebilir. Anksiyetenin normalden daha yoğun ve sürekli hale gelerek günlük işlevselliği bozduğu durumlarda ise anksiyete bozukluklarından söz edilebilir. Kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bu bozuklukların tedavi edilmesi kesinlikle şarttır."

ANKSİYETEYİ NELER TETİKLİYOR?

Arslantaş, anksiyetenin birçok farklı ve komplike nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı için bu soruna neden olan etkenlerin de kişiden kişiye farklılıklar gösterdiğini söylüyor ve bazı durumlarda birden çok nedenin anksiyetenin ortaya çıkmasına neden olabileceğini sözlerine ekliyor.

Psikolog Arslantaş, o nedenleri şöyle açıklıyor:

- Genetik faktörler/aile geçmişi: Birçok sorunda olduğu gibi anksiyetenin de gelişmesinde genetik bir faktörü oluşturmaktadır. Aile üyeleri arasında anksiyete öyküsü olan bir kişinin anksiyete yaşama olasılığı daha yüksektir.

- Beyin kimyası: Anksiyete yaşanmasına neden olabilecek durumlardan biri de beyin kimyasında yaşanabilecek değişikliklerdir. Özellikle, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin dengesizliği, anksiyete bozukluklarına yol açabileceği bilinmektedir.

- Çevresel ve sosyal faktörler: Çocukluk dönemindeki travmatik deneyimler, aile içi stres, istismar, şiddet veya çevresel stres faktörleri de birçok psikolojik sorunda olduğu gibi anksiyete gelişmesinde de önemli bir faktörü oluşturmaktadır. Bununla birlikte yoğun stres altında yaşamak da anksiyete bozukluğunun gelişmesinde etkili olabilmektedir. Sosyal izolasyon, zorlayıcı veya zorunlu ilişkiler veya iş stresi gibi sosyal faktörler de anksiyeteyi artırabilmektedir.