Gürcistan maçı öncesinde Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
Bu akşam TSİ 19.00'da Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund kentinde karşı karşıya gelecek Milli Takımımızı destekleyen taraftarlarımız, şehri kırmızı beyaza boyadı! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da maç öncesinin nabzını tuttu
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bu akşam Gürcistan ile yapacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
DORTMUND'DA BÜYÜK COŞKU
Maçın oynanacağı Dortmund'da A Milli Takım coşkusu yaşanıyor. Bölgede bulunan Türklerin yanı sıra çevre şehir ve ülkelerden gelen taraftarlarımız, kenti adeta kırmızı-beyaza boyadı.
Stadın oynanacağı BVB Dortmund Stadion'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir araya gelen ve toplanan taraftarlar, kortej halinde stada gitmeye başladı.
Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan’ı mağlup edeceklerini söyledi.
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da organizasyonun kalbinde turnuvanın nabzını tutuyor.