İtalyan gazeteci duyurdu: Sofyan Amrabat Galatasaray'a çok yakın!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, son olarak Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın tranferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok mevkiye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de harekete geçti.
Galatasaray yönetiminin, bir süredir gündeminde yer alan Sofyan Amrabat'ın transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ın geleceği şekilleniyor.
İtalyan gazeteci haberinde, Faslı futbolcunun yeni takımının bu yaz netleşeceğini ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğunu aktardı.
Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Faslı futbolcunun Manchester United'da kalma ihtimalinin de olduğu vurgulandı.
Bonserivisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan Amrabat, kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.