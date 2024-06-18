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        Haberler Dünya Kayıp Malezya uçağının yerini gösterebileceği düşünülen su altı sinyalleri kaydı bulundu | Dış Haberler

        Kayıp Malezya uçağının yerini gösterebileceği düşünülen su altı sinyalleri kaydı bulundu

        Galler'deki Cardiff Üniversitesinden araştırmacılar, 2014'ten beri bulunamayan Malezya uçağının düştüğüne inanılan saatlerde Avustralya'daki bir su altı dinleme istasyonunda 6 saniyelik bir sinyal kaydedildiğini, bunun uçağın düştüğü noktayı ve saati tam olarak gösterebilecek bir veri olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:27
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        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
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        İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Cardiff Üniversitesi araştırmacıları, Malezya'dan Çin'e gitmek için kalkan MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağının kaybolduğu gün olan 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu'ndaki su altı mikrofonları aracılığıyla kaydedilmiş bazı sinyaller keşfetti.

        Uçağın düştüğü tahmin edilen saatlerde kaydedilen 6 saniyelik sesin, enkazın bulunduğu noktayı tespite yardım edebileceğini kaydeden araştırmacılar, saniyede 200 metre düşen 200 tonluk bir uçağın küçük bir depreme eşdeğer kinetik enerji ortaya çıkarabileceğini söyledi.

        Bu miktarda kinetik enerjinin binlerce kilometre uzaktaki su altı mikrofonlarıyla kaydedilebileceğini belirten araştırmacılar, bölgede bulunan iki su altı dinleme istasyonuna işaret etti.

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        Araştırmacılar, Birleşmiş Milletlerin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı denetlemek amacıyla bir gözetim merkezi olarak kurulan iki istasyonun İngiliz denizaşırı topraklarından Diego Garcia adası ile Avustralya'nın Cape Leeuwin bölgesinde bulunduğunu belirtti.

        Cardiff Üniversitesinden Dr. Usama Kadri, sinyallerin birkaç dakikada ulaşabileceği iki dinleme noktasından Cape Leeuwin'in belirtilen saatlerde bir kayıt yaptığını ancak Diego Costa'da kayıt bulunamadığını kaydetti.

        Bu durumun sesin kaynağıyla ilgili soru işaretleri doğurduğunu aktaran Kadri, benzer enerji çıkaracak patlamalarla bölgede bir sinyal tatbikatı yapılabileceğini ifade etti.

        Kadri, tatbikat neticesinde benzeri sinyal ölçümü kaydedilirse bunun Malezya uçağının yerini tam olarak göstereceğini, sinyallerin ilgisiz olması halinde ise arama alanı ve tahmini düşüş saatinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

        Okyanuslarda yaşanan kazalara müdahalede bu teknolojinin kullanımı üzerine çalışma yaptıklarını vurgulayan Kadri, "Ne yazık ki kayıp uçak için yeni bir arama başlatmak üzere gereken kesinliğe sahip bir sinyal bulamadık. Ancak öneriler yetkililer tarafından takip edilirse gözlemlenen sinyallerin alakalı olma durumu değerlendirebilir ve potansiyel olarak kayıp Malezya uçağının konumuna ışık tutabiliriz." ifadesini kullandı.

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        Kadri, geçmişte bir Arjantin denizaltısının bu teknolojiyle bulunduğunu da hatırlattı.

        MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanından Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

        Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın Hint Okyanusunun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

        Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusunda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti olmuştu. Ancak bir kısmı MH370'e ait olduğu kesinleşen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Malezya uçağı
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