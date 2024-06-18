A Milli Takımımızın Gürcistan maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te sahne alıyor, ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Vincenzo Montella tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Milli Takım'ın Gürcistan maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bu akşam Gürcistan ile yapacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.
Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.
İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK
A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
MUHTEMEL 11
MERT GÜNOK
ZEKİ ÇELİK
KAAN AYHAN
ABDÜLKERİM BARDAKCI
FERDİ KADIOĞLU
İSMAİL YÜKSEK
HAKAN ÇALHANOĞLU
ORKUN KÖKÇÜ