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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takımımızın Gürcistan maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        A Milli Takımımızın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te sahne alıyor, ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Milli Takım'da İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Vincenzo Montella tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. İşte Milli Takım'ın Gürcistan maçı muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:34
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        1

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bu akşam Gürcistan ile yapacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

        2

        Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

        3

        ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

        Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

        Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

        4

        İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK

        A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

        5

        MUHTEMEL 11

        MERT GÜNOK

        6

        ZEKİ ÇELİK

        7

        KAAN AYHAN

        8

        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        9

        FERDİ KADIOĞLU

        10

        İSMAİL YÜKSEK

        11

        HAKAN ÇALHANOĞLU

        12

        ORKUN KÖKÇÜ

        13

        ARDA GÜLER

        14

        BARIŞ ALPER

        15

        CENK TOSUN

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