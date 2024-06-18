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        Haberler Sağlık Bu kuruyemişler şifa deposu! | Sağlık Haberleri

        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Yapılan araştırmalara göre, kalp sağlığından kansere, cilt güzelliğinden nörolojik bozukluklara kadar birçok alanda bu besinler çok etkili...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:00
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        Vitamin, mineral, posa, protein kaynağı olan kuruyemişler ve tohumlar adeta birer sağlık kaynağı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kalp sağlığından kansere, cilt güzelliğinden nörolojik bozukluklara kadar birçok alanda bu besinler çok etkili.

        Diyetisyen Betül Serttaş anlattı, işte vücudumuza faydaları kanıtlanmış o kuruyemişler...

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        GÜÇLÜ, PARLAK SAÇ VE CİLT İÇİN FINDIK

        Adeta bir antioksidan deposu olan fındıklar E vitamini, folik asit, tekli doymamış yağ asitleri ve proantosiyanidinlerin en iyi besin kaynaklarındandır. Sağlıklı, capcanlı, diri bir cilde, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Tekli doymamış yağlar ise vücuttan hasar oluşturan maddeleri uzaklaştırır, kan yağlarını düşürür, hücre bütünlüğünü, gözde retina tabakasını ve beyni korur.

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        İtalya'da yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma 1 ay boyunca günde 30-45 gr yani yaklaşık 1-1.5 avuç kadar tuzsuz, kavrulmamış fındık tüketen bireylerin kalp damar sağlığını olumsuz etkileyen LDL kolesterol düzeyinin azaldığını göstermiştir.

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        BİR AVUÇ BADEMLE FAZLA KİLOLARA ELVEDA

        Badem yaşam için elzem olan minerallerden zengin, süper antioksidan besindir. Kan basıncını düşürücü etki oluşturur, kötü kolesterol LDL'yi düşürürken iyi kolesterol HDL'nin artmasını sağlar.

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        Bu sayede kalbi ve kalbe giden damarları korur. Çinko içeriğinin de etkisiyle düzenli çiğ badem tüketimi güçlü ve parlak saçlara fayda sağlamakta, tırnak kırılmalarının önüne geçmektedir.

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        HEM BESLEYİCİ HEM EKONOMİK YER FISTIĞI

        Lezzetinin yanı sıra ekonomik olmasıyla ön plana çıkan yer fıstığı, çerez olarak ya da günde bir yemek kaşığı fıstık ezmesi olarak kahvaltılara ve ara öğünlere eklenebilir. Yer fıstığı metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminlerini ve cilt kuruluğunu önleyen, antioksidan E vitaminini yüksek miktarda içerir.

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        E vitamini açısından zengin bir besin olması dışında B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum mineralleri de bulunur. Folattan zengin olması nedeniyle bilişsel gerilemenin önüne geçerek beyin gelişimine katkı sağlar. Çalışmalar günde bir avuç yer fıstığı yemenin kan şekeri ve kan yağları üzerine olumlu etki oluşturduğunu gösteriyor.

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        OMEGA 3 KAYNAĞI CEVİZ

        Vitamin ve minerallerin yanı sıra süper bir antioksidan olan ellagik asit kaynağı olan ceviz, cildin elastik ve nemli olmasını sağlar. Kalp dostu en iyi kuruyemiştir. İçerdiği yüksek oranda alfa linoleik asit sayesinde kalp ritmindeki düzensizlikleri önlediği bilinmektedir. Omega-3'ün en iyi bitkisel kaynaklarından biridir.

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