Haritada zor bulunan mikro devletler: İşte dünyanın en küçük 10 ülkesi
Dünya haritasına baktığınızda büyük devletlerin yanı sıra pek çok kişinin bilmediği, nüfus ve yüz ölçümü bakımından olmasına rağmen bir o kadar da etkileyici mikro devletler bulunuyor. Peki, bu ülkeler hangileri biliyor musunuz? İşte, Vatikan'dan Nauru'ya kadar bu minik ülkeler hakkında daha önce duymadıklarınız!
Gezginler ve macera tutkunları için dünyanın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen gizli kalmış alanlar bulunuyor. Bunların arasında, nüfusu ve yüzölçümü bakımından oldukça küçük olan ama doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla büyük ilgi çeken mikro devletler de var. Haberimizde San Marino'dan Marshall Adaları'na kadar dünyanın en küçük 10 ülkesini derledik. İşte, detaylar...
1. VATİKAN (0.44 km²)
Dünyanın en küçük tam bağımsız ulus devleti olan Vatikan, 1929 tarihinde Lateran Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan bir ülkedir. Vatikan, Roma Katolik kilisesi yani Hristiyan dünyasının en kutsal yerlerinden birine sahiptir.
Ayrıca, Roma'da Tiber Nehri'nin batı yakasında yer alır ve Britannica ansiklopedisinin 2019’daki verilerine göre burada 453 kişi yaşar. UNESCO’ya göre şehrin en önemli değerlerinden birisi 1475 yılında, Avrupa'nın halka açık ilk kütüphanesi olan Vatikan Kütüphanesi’dir.
Vatikan'ın 1506'dan bu yana papanın kişisel güvenliğinden sorumlu bir İsviçreli muhafız birliği bulunur. Yiyecek dahil olmak üzere neredeyse tüm ihtiyaç malzemeleri ithal edilir. Gelir vergisi yoktur ve gelirini dünya çapında bir milyardan fazla Roma katoliğinin gönüllü katkılarından elde eder. Harcamalar, 1980'lerin başından beri kamuya açıklanır.
2. MONAKO (2.02 km²)
Monako Prensliği, Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci bağımsız devletidir ve Birleşmiş Milletlerin en küçük üyesidir. Monako yaklaşık 18 bin 750 nüfus/km² ile dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir. Resmi dili Fransızcadır. 2002 yılından beri ise resmi para birimi Euro'dur.
Katoliklik resmi devlet dinidir ancak bu prenslikte her din kabul edilir ve din özgürlüğü Monegasque Kanunları tarafından korunur. Ülke, anayasal kalıtsal monarşiyle yönetilir ve üç tarafı Fransa ile çevrilidir. Ayrıca, halkından gelir vergisi almadığı bilinir.
3. NAURU (21 km²)
Nauru, Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında kalan mercan resifleriyle çevrili bir adadır. Fosfat madenciliği adanın iç kısımlarını neredeyse tamamen çorak bıraktığından çoğu insan, verimli kalan kıyı şeridinde yaşar. Nüfusu yaklaşık 14 bin 400 olan bu ülkede Nauruan ulusal dildir ve dilin yeterli yazılı dilbilgisi yoktur.
Asfalt yol sistemi tüm köyleri birbirine bağladığı için adada ulaşım iyidir. Eğitim 6 ile 16 yaş arasında zorunludur ve öğrenciler üniversite için genellikle Avustralya’ya giderler. Ayrıca Nauru, 1968’den beri cumhuriyetle yönetilir ve 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmuş bir ülkedir.
4. TUVALU (26 km²)
Pasifik Okyanusu'nda bulunan yaklaşık 676 kilometre boyunca kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bir zincir halinde dağılmış dokuz küçük mercan adasından oluşur.
Tuvalu'nun en yüksek noktası, deniz seviyesinden sadece birkaç metre yüksektedir. Bu durum ileride eğer iklim krizi gibi olaylar yüzünden dengeler iyice değişirse yaklaşık 12 bin kişilik yerel nüfusun yaşayacak başka bir yer bulması gerekeceği anlamına gelebilir.
5. SAN MARİNO (61 km²)
San Marino, İtalya sınırları içerisinde yer alan bağımsız bir ülkedir. 61 kilometrekarelik bir alan kaplar ve Vatikan ile Monako Prensliği'nden sonra Avrupa'nın üçüncü en küçük eyaletidir. San Marino'nun ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve bankacılığa dayanır.
Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen konsey ile yaptığı anlaşma sayesinde Euro’yu para birimi olarak kullanır. Ayrıca San Marino, 1600 yılına dayanan anayasasıyla dünyanın en eski sürekli cumhuriyeti olduğunu iddia eder.
6. LIECHTENSTEIN (160 km²)
Lihtenştayn Orta Batı Avrupa'da, İsviçre ve Avusturya ile çevrili bir ülkedir. Başkenti Fadou'dur ve kendine ait bir ordusu yoktur, yalnızca 100 kadar polis memuru vardır. Bu, İsviçre'nin Lihtenştayn'ı savunmasından sorumlu olduğu ilginç bir ülke haline getiriyor. Ayrıca, yaklaşık 39 bin kişilik insan nüfusuna sahip.
7. MARSHALL ADALARI (181 km²)
Marshall Adaları, ''Pasifik Okyanusunun incileri dizisi'' olarak bilinir. 5 ada ve 29 mercan resifinden oluşan mini uluslardan biridir. Ayrıca güvenliği sayesinde dünyanın her yerinden dalış tutkunlarının da uğrak yeridir. Bunların arasında yer alan Arno Atoll, en kalabalık ada ve başkent olan Majuro Adası'nda bulunuyor. Yaklaşık 42 bin kişilik nüfusu vardır.
8. SAINT KITTS VE NEVIS (262 km²)
Birleşik Krallık'a bağlı Saint Kitts ve Nevis, yaklaşık 48 bin nüfusa sahip adalardan oluşan bir ülkedir. Başkent Basseterre olup, Kuzey ve Güney Orta Amerika'nın en küçük ülkesi ve uzun yıllardır bağımsızlığını koruyan en genç ülkedir.
9. MALDİVLER (298 km²)
Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler, binden fazla mercan adasından oluşuyor. İkonik su üstü bungalovları, rengarenk mercan resifleri ve kristal berraklığındaki lagünleriyle tanınan bu bölge; balayı çiftleri, dalgıçlar ve bol güneşten kaçmak isteyenlerin gözdesidir. 521 bin kişiye ev sahipliği yapan bu ülke, Sri Lanka ve Hindistan'ın güneybatısında yer alıyor.
10. MALTA (316 km²)
Yaklaşık 535 bin kişinin yaşadığı Akdeniz'de yer alan Malta, binlerce yıla yayılan bir mirasa sahip, tarihle dolu bir takımadadır. Antik tapınaklardan orta çağ kalelerine, Barok saraylardan masmavi mağaralara kadar bu ada ülkesindeki yerler, UNESCO dünya mirası alanları arasındadır.
Kaynak: Herald Weekly, The Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Britannica, Monaco Embassy, BBC, UNESCO, Times of India