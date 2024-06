10. MALTA (316 km²)

Yaklaşık 535 bin kişinin yaşadığı Akdeniz'de yer alan Malta, binlerce yıla yayılan bir mirasa sahip, tarihle dolu bir takımadadır. Antik tapınaklardan orta çağ kalelerine, Barok saraylardan masmavi mağaralara kadar bu ada ülkesindeki yerler, UNESCO dünya mirası alanları arasındadır.

Kaynak: Herald Weekly, The Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Britannica, Monaco Embassy, BBC, UNESCO, Times of India