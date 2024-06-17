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        Haberler Magazin Beren Saat, daha fazla dayanamadı - Magazin haberleri

        Beren Saat, daha fazla dayanamadı

        Beren Saat, gün boyu girmese de Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:39
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Beren Saat, Bodrum'da görüntülendi.

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        Beren Saat, Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki konserinin ardından eşiyle birlikte soluğu mavi sularda aldı.

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        Beren Saat ile Kenan Doğulu, lüks bir tekneyle denize açıldı.

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        Günün erken saatlerinde Kenan Doğulu denize girerken, Beren Saat, teknede kalmayı tercih etti.

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        Beren Saat, gün boyu tekneden çıkmadı.

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        Ünlü oyuncu, en sonunda Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Beren Saat, kısa bir deniz keyfinden sonra tekneye çıktı.

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        Gün batımına kadar teknenin baş kısmında güneşlendi.

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        #beren saat
        #Kenan Doğulu
        #BODRUM
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