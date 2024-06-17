Beren Saat, daha fazla dayanamadı
Beren Saat, gün boyu girmese de Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Beren Saat, Bodrum'da görüntülendi.
Beren Saat, Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki konserinin ardından eşiyle birlikte soluğu mavi sularda aldı.
Beren Saat ile Kenan Doğulu, lüks bir tekneyle denize açıldı.
Günün erken saatlerinde Kenan Doğulu denize girerken, Beren Saat, teknede kalmayı tercih etti.
Beren Saat, gün boyu tekneden çıkmadı.
Ünlü oyuncu, en sonunda Bodrum denizinin çekiciliğine daha fazla dayanamayarak akşam saatlerinde kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.