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        Haberler Magazin Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti Bodrum'da tekne turunda! Yorgunluğunu serin sularda attı - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti Bodrum'da

        Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tekne turuna çıktı. Yalıkavak açıklarında görüntülenen çiftten Doğulu, serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bırakırken, Saat ise güneşlenmeyi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:52
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'da konser veren Kenan Doğulu, ertesi gün eşi Beren Saat ile birlikte tekne turuna çıktı.

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        YORGUNLUĞU DENİZDE ATTI

        Eşi Beren Saat ile Yalıkavak açıklarında görüntülenen Kenan Doğulu, yorgunluğunu Ege'nin serin sularında attı.

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        Kenan Doğulu, öncesinde eşi Beren Saat ile uzun süre baş başa sohbet etti.

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        KENDİNİ EGE'NİN SERİN SULARINA BIRAKTI

        50 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sıcak havadan bunalınca denize girmeyi tercih etti.

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        BEREN SAAT GÜNEŞLENMEYİ SEÇTİ

        Beren Saat ise denize girmek yerine teknenin önünde tek başına güneşlenmeye gitti.

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        Turuncu renkli bir bikini giydiği görülen Beren Saat, kombinini şapka, güneş gözlüğü ve beyaz renkli bir pareo ile tamamlamayı tercih ettiği görüldü.

        #Kenan Doğulu
        #beren saat
        #Yalıkavak
        #BODRUM
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