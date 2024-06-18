Sefo'dan millî futbolculara şevk

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, ilk maçını bugün saat 19'da Gürcistan ile oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi Cengiz Erdem'in girişimiyle Sony Müzik sanatçısı Sefo tarafından hazırlanan ve hiç bir karşılık beklemeden millî takıma hediye edilen "Türkiye'm"; cesaret, başarı ve inanç temalı sözleriyle millî futbolcularımıza şevk verdi.

• Sefo- Türkiye'm

Daha önceki organizasyonlarda üretilen milli takım marşları ise şöyle;

• Tarkan-Bir Oluruz Yolunda

• Tarkan - Hep Birlikte Milli Takım

• Gülben Ergen ve Ege Çubukçu- Aşk Hiç Bitmez • 35 sanatçı- Hep Seninleyiz Türkiye • Özgün-Milli Takım Marşı REKLAM • Serdar Ortaç- Bitti Demeden Bitmez • Murat Başaran - Haydi Türkiyem • Ayna - Türkiye Milli Marşı • İsmail YK - Bas Gaza • Kıraç - Haydi • Eypio ve Burak King-Ay Bizim Yıldız Bizim • Mustafa Sandal & Derya Uluğ&Eypio & Irmak Arıcı-Bizim Çocuklar