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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkların talep edilmesi durumunda ESK tarafından satın alacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:03
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        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
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        Tarım ve Orman Bakanlığı kurban pazarında alıcı bulamayan kurbanlıklara ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağı belirtildi. Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

        Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

        Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

        İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

        ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

        CARİ ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG) KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG)
        TOSUN (YERLİ) 280 320
        TOSUN (İTHAL) 280 285
        DÜVE 270 305
        İNEK 260 295
        KOYUN 250 280
        KEÇİ 140 170
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