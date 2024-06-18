Adana'da apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide U.’nun (44) yan daireden balkona atlayarak evine giren Gökhan Kızılyer (44), 'Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.

TACİZ İDDİASI İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana’ya gelip, Seyhan ilçesindeki apartman dairesine yerleşti. Apartmanın bahçesinde 1 yıl önce köpeklerini gezdiren Fide U., aynı sitede oturan Gökhan Kızılyer ile tanıştı. Fide U, iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer’in tacizine uğradı.

REKLAM ŞİKAYETÇİ OLDU Eve giren Gökhan Kızılyer, Fide U.'yu günlerce alıkoyup, kolunu ve bacağını kırdı. Fide U, korktuğu için Kızılyer’den şikayetçi olmadı. Gökhan Kızılyer bir süre sonra takip ettiği Fide U.’yu apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, iddiaya göre cinsel saldırıya kalkıştı. Fide U., kurtulmak için tokat attı ancak Gökhan Kızılyer de asansöre bindi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Fide U., gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polise gidip, Gökhan Kızılyer’den şikâyetçi oldu. Kızılyer de kendisine tokat attığı için Fide U. hakkında şikayette bulundu. Fide U., kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan Kızılyer ile uzlaştı.

EVİNE ZORLA GİRDİ Son olarak Kızılyer, 22 Mayıs 2022'de yan daireden balkonuna geçip Fide U.’nun evine zorla girdi. Kızılyer, Fide U.’yu dövdü, iddiaya göre yine cinsel saldırıya kalkıştı. Bu anlar, Fide U.’nun evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan Kızılyer evden ayrılınca Fide U. da elindeki görüntülerle polise gidip, bir kez daha şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI Soruşturma sonunda Gökhan Kızılyer hakkında, Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit cinsel saldırı', 'Konutta yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme’ suçlarından açılan dava karara bağlandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ Yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gökhan Kızılyer, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Fide U. ile 2021 yılından bu yana arkadaş olduklarını söyleyen Kızılyer, “İstanbul ve Bursa’ya beraber seyahatlerimiz oldu. Fide, koronavirüse yakalandığında yanına geldim, 14 gün boyunca kendisine baktım, ayak tırnaklarına varıncaya kadar kestim. Fide ile aynı evi paylaşıyorduk. Fide’nin psikolojisi bozulmuştu, arada bir düşüp bayılıyordu, kendisini hastaneye götürdüm. Fide ile evlilik düşünüyordum" dedi.

Fide U.’nun psikolojisinin bozuk olması nedeniyle intihar edeceğini söylediğinde evine gittiğini belirten Gökhan Kızılyer, savunmasında şunları söyledi: “Fide’yi pencerede kendi kendini konuşurken gördüm. Komşusu Murat’ın balkonundan Fide’nin evinin balkonuna geçip içeri girdim. Fide’yi sakinleştirmeye çalıştım. Fide, telefonunu kendi rızasıyla uzatıp ‘İstersen al’ dedi, bana güvendiğini söyledi. Ben kabul etmedim. Evinde kamera sistemi kurmuştu. Fide’yi zorla alıkoymadım. Fide’yi zorla soymam ve cinsel saldırı suçunu kabul etmiyorum. Kendisi ile evlenecektik, karı koca hayatı yaşıyorduk. Fide’ye değer veriyordum. Ben böyle bir eylemde bulunacak olsam çok rahat imdat çağrısında bulunabilirdi. Telefonuna el koymadım, kimseyi aramasını da engellemedim. Ters bir durum olsa komşusu Murat bizi duyardı. Ben Fide’nin ağzını rezil olmamak için kapattım. Cüzdanından kart ve para almadım. Annesinin ziynet eşyasının 45 bin lira borcu vardı, peyderpey borçları ödedim. Fide’yi darp etmedim. Fide mutlu olsun diye sokak hayvanlarına yiyecek de aldım. Fide bir kedi yavrusunu köşeye sıkıştırmıştı, kucağına almak isterken kedi tırmaladı. Ben cezaevindeyken Fide görüşüme de gelmiştir. Beraatimi istiyorum.”