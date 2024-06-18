İsviçre'nin renkli yüzü Basel!

KUNSTMUSEUM BASEL EN ESKİ SANAT KOLEKSİYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kültür ve sanat açısından yoğunluk oranı çok yüksek bir şehir olan Basel ve yakın çevresinde birçok müze bulunuyor.

Sanatseverlerin kentteki uğrak noktalarından biri olan Kunstmuseum Basel (Basel Sanat Müzesi), dünyanın hem en eski modern sanat müzelerinden biri hem de en eski sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.