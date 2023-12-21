Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 117 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 18 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 4 etkinlikte, 450 vatandaş bilgilendirildi.