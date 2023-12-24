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        Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:05
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        Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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