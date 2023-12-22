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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:45
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        Kırıkkale'de polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 15-21 Aralık'ta bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 6 bin 480'i dolu olmak üzere 18 bin 480 makaron, 15 kilogram tütün, 14 litre sahte ve kaçak etil alkol, 8 litre kaçak alkol ve 5 sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınana 4 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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