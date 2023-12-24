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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas: 89 - Beşiktaş Emlakjet: 83 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 89 - Beşiktaş Emlakjet: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Ekmas, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 yendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:43
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        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Ekmas, Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 mağlup etti.

        Walden'in basketiyle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekibin sayılarına Beşiktaş Emlakjet, Needham'ın sayılarıyla karşılık verdi. Pota altını iyi savunmaya başlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş potasında kolay sayılar bularak 7. dakikada farkı 10 sayıya (23-13) çıkardı. McCormack ve Yeboah'ın performansıyla derbinin ilk çeyreğinde rahat sayılar bulan Galatasaray, ilk bölümü 29-23 önde tamamladı.

        Galatasaray, ikinci çeyrekte farkı 4 sayıya indirerek mücadeleyi uzun süre bu aralıkta götüren Beşiktaş'ın farkı kapatma çabalarına kısa sürede karşılık vererek siyah-beyazlıların üstünlük kurmasına izin vermedi. 15. dakikadan sonra Galatasaray'ın direncini kırmaya başlayan Beşiktaş, farkı 3 sayıya indirmeyi başardı. Walden ve Prepelic'in peş peşe gelen üç sayılık basketlerine Berk Uğurlu'yla karşılık vererek rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Beşiktaş, kazandığı faulleri de sayıya çevirince ilk yarının son 2 dakikasında farkı 2 sayıya (50-48) indirdi. Siyah-beyazlılar son dakika oynanırken üst üste iki hücumdan eli boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Allman ve Berk Uğurlu'nun üç sayılık basketleriyle öne geçti ve soyunma odasına 54-50 üstünlükle gitti.

        Galatasaray, McCormack'ın basketleriyle başladığı üçüncü çeyrekte 55-54 öne geçse de kısa sürede toparlanan Beşiktaş, Mathews'in üç sayılık basketi ve Delgado'nun pota altından ürettiği sayıyla 24. dakikada skoru 59-55 yaptı. Savunmada daha dirençli hale gelen siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık bir seriyle son 2 dakikaya girilirken üstünlüğünü korudu. 68-64 Beşiktaş üstünlüğüyle başlayan son dakikada başka sayı olmadı ve siyah-beyazlılar final bölümüne önde girdi.

        Faul atışlarından bulduğu 3 sayıyla son çeyreğe başlayan Galatasaray, farkı tek sayıya (67-68) indirdi. Delgado'nun basketine Walden'in üç sayılık basketiyle karşılık vererek skoru 70-70 yapan sarı-kırmızılılar, Bost'un pota altından bulduğu basketle üstünlüğü (72-70) ele geçirdi. Beşiktaş'ın hücumlardan boş dönüşlerini değerlendiren Galatasaray, farkı açmaya başlasa da siyah-beyazlı ekip Mathews'in üç sayılık basketi sonrası farkı 5 sayıya (79-74) indirdi. Beşiktaş, Mitchell ve Kerem'in basketleri sonrasında farkı 3 sayıya (84-81) indirse de son bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiren Galatasaray, maçı 89-83 kazandı.

        Bitime yaklaşık 5 dakika kala Beşiktaş Basketbol Takımı yöneticilerinden Umut Tahir Güneş ile Galatasaraylı oyuncu Göksenin Köksal arasında yaşanan gerilimin uzun süre devam etmesinin ardından Güneş, hakemin talebiyle salondan çıkarıldı.

        Ayrıca, hava atışı öncesinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

        Galatasaray Ekmas: Walden 20, Prepelic 17, Yeboah 8, McCormack 25, Göksenin Köksal 8, İsmet Akpınar 3, Sadık Emir Kabaca 4, Bost 4, Samet Geyik

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 8, Yiğit Arslan 2, Mitchell 15, Delgado 15, Allman 13, Berk Uğurlu 11, Egehan Arna, Kerem Konan 6, Samet Yiğitoğlu 1

        1. Periyot: 29-23

        Devre: 50-54

        3. Periyot: 64-68

        Beş faulle çıkanlar: Yeboah 34.58 (Galatasaray Ekmas), 39.50 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

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