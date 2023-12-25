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        Karakeçili'de halk sağlığının korunmasına yönelik bazı önlemler alındı

        Karakeçili Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uyuz hastalığı, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve şebeke sularıyla ilgili halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:39
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        Karakeçili'de halk sağlığının korunmasına yönelik bazı önlemler alındı
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        Karakeçili Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uyuz hastalığı, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve şebeke sularıyla ilgili halk sağlığının korunmasına yönelik tedbirler alındı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında toplandı.

        Kurulda, uyuz hastalığı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezince öğrenci ve halka yönelik eğitim düzenlenmesi, İlçe Müftülüğünün de karar doğrultusunda cuma hutbelerinde hastalık hakkında bilgi vermesi kararlaştırıldı.

        Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında alınan kararların kış ayları boyunca uygulanmasına, su depolarının kontrol edilerek temizliğinin yaptırılmasına, klorlama seviyesinin 0,2-0,5 ppm'nin altına düşmeyecek şekilde kesintisiz klorlanmasına karar verildi.

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