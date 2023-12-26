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        Genç girişimci kardeşlerin kurduğu işletmede çarklar savunma sanayisi için dönüyor

        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de 23 yaşındaki Yusuf ve 18 yaşındaki Samet Öztaş kardeşler, açtıkları iş yerinde havan tapası üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:20
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        Genç girişimci kardeşlerin kurduğu işletmede çarklar savunma sanayisi için dönüyor
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        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de 23 yaşındaki Yusuf ve 18 yaşındaki Samet Öztaş kardeşler, açtıkları iş yerinde havan tapası üretiyor.

        Öztaş kardeşler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 275 bin lira ekipman desteği aldı.

        Ardından Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan kardeşler, 60'lık, 81'lik ve 120'lik havanların tapa ve montaj aksamları ile hidrolik rakor (Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası) imal etmeye başladı.

        Çarkların savunma sanayisi için döndüğü işletmenin sahibi Öztaş kardeşler, daha fazla yatırım yaparak hem savunma sanayisine hem de istihdama katkılarını artırmayı amaçlıyor.

        Yusuf Öztaş, AA muhabirine, iş yerlerinde savunma sanayisine yönelik üretimin yanında talaşlı imalat sektöründe de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Özel sektöre de iş yaptıklarını anlatan Öztaş, "Özel sektöre de ağırlık olarak hidrolik rekor üretimi yapıyoruz. Bunların aylık 150 bine yakın üretimi oluyor." dedi.

        - KOSGEB'den destek aldılar

        Öztaş, 2022 yılında KOSGEB desteğine başvurduklarını ve bu yıl 275 bin lira makine ve ekipman desteği aldıklarını dile getirdi.

        Yatırımlarının maliyetinin ilk başta 10 milyon lira civarında olduğunu ve 15 işçi istihdam ettiklerini belirten Öztaş, şöyle konuştu:

        "Şu an için yatırımımız 21 milyon liraya ulaştı. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bulunduğumuz alana sığmıyoruz. Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda da yeni bir müjdeyi Kırıkkale halkımıza sunacağız. Üretim ve tesisimiz genişleyecek, yeni istihdamlar olacak. Genç girişimci 2 kardeş olarak bu işi yapmak güzel bir duygu. Yaptığımız her parçada emek var. Sadece ikimizin değil, buradaki ekibin de çok emeği var. Burada üretilen parçaların çoğu Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya gidiyor. Yaptığımız işi severek, özveriyle ve hassasiyetle yapıyoruz. Bunun mutluluğu sözlere dökülmez."

        - "Hedeflerimizi sürekli yüksek tutuyoruz"

        Samet Öztaş ise ağabeyine destek olmaya çalıştığını vurgulayarak "Ülkemizin refah seviyesini artırmak için çalışıyoruz. Hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Hedeflerimizi sürekli yüksek tutuyoruz ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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