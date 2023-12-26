Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

MİT, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kodlu teröristin ülkemize yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun koşulların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

TERÖRİST MEHMET ŞEFA AKMAN KİMDİR?

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın öz savunma birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.