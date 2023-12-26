Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!

        MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK/KCK öz savunma birlikleri sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

        MİT, Süleymaniye’nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kodlu teröristin ülkemize yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

        Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman’ın yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi.

        Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman’ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun koşulların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak’ta gerekse Suriye’de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

        TERÖRİST MEHMET ŞEFA AKMAN KİMDİR?

        Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın öz savunma birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!