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        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:56
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        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 60 kilo 525 gram skunk, 17,74 gram sentetik uyuşturucu ve 376 sentetik hap ele geçirildi.

        Zanlılardan 3'ü sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, 14'ü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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