Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KIRIKKALE'de 39 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de 39 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, hakkında 39 ayrı hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor
        Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor
        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kayseri ve çevre illerde sabah namazında şehitler için dua edildi
        Kayseri ve çevre illerde sabah namazında şehitler için dua edildi
        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı