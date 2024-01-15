Kırıkkale'de 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

KIRIKKALE'de 39 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, hakkında 39 ayrı hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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