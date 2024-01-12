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        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:42
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        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 2 hükümlüyü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri B.U.A ve C.A'yı durdurdu.

        GBT sorgusunda, B.U.A'nın çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 7 ay, C.A'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından, B.U.A ve C.A cezaevine teslim edildi.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalanıp, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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