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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.