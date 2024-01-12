Kırıkkale'de kaçak ürünler ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 3 kulaklık ve kaçak etil alkol ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 3 kulaklık ve kaçak etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-11 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 39 gümrük kaçağı elektronik sigara, 20 litre kaçak etil alkol ve 3 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.