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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:34
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

        Denetimlerde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen L.Ç. yakalandı.

        Yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "silahlı yağma" suçlarından arandığı belirlenen L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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