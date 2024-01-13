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        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:46
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        Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.S. idaresindeki 34 BUB 527 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.B. kontrolündeki 71 EL 230 plakalı otomobil ve İ.K'nin kullandığı 71 EL 651 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler M.S. ve C.B. ile araçlardaki Z.K. ve M.R.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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