Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

M.S. idaresindeki 34 BUB 527 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.B. kontrolündeki 71 EL 230 plakalı otomobil ve İ.K'nin kullandığı 71 EL 651 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler M.S. ve C.B. ile araçlardaki Z.K. ve M.R.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.