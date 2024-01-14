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        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:21
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        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.G'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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