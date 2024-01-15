Kırıkkale'de hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de 39 hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale'de 39 hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 39 ayrı hırsızlık suçundan 28 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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