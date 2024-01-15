Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 143 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çalışmalarda 1430 kişi ve 288 araç sorgulandı, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 fişek, 212 sentetik hap ve 7,9 gram esrar ele geçirildi.
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