Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor

Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 143 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda 1430 kişi ve 288 araç sorgulandı, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 fişek, 212 sentetik hap ve 7,9 gram esrar ele geçirildi.