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        Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor

        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:32
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        Kırıkkale'de polisin asayiş suçlarıyla mücadelesi sürüyor
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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları iddiasıyla 143 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 143 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çalışmalarda 1430 kişi ve 288 araç sorgulandı, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 2 fişek, 212 sentetik hap ve 7,9 gram esrar ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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