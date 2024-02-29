Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ziyaret eden Davutoğlu, Keskin Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınlarla bir araya geldi, partisinin Keskin Belediye Başkan adayı Şabap Yücel Gedikali'ye destek istedi.

        Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine dikkati çekerek, "SODAM'da kadınlara hem meslek edindirme hem sosyalleşme hem de bir araya gelme imkanı veriliyor. Bizim doğal gazımız, petrolümüz sınırlı ama en büyük değerimiz ailemiz. Ailemizi koruduğumuz zaman her şey sağlam olur. Aile yapısı bozulan toplumlarda ise bütün hazineler onlara verilse, kaynaklar onlara tüketilse mutlu olunmaz." dedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazar yerindeki esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, bir berberde saç bakımı yaptırıp, vatandaşlarla çay ocağında çay içti.

        AK Parti Keskin İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
        Karakeçili'de kanser taraması başladı
        Karakeçili'de kanser taraması başladı
        Bahşılı'da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı
        Bahşılı'da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı