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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:15
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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

        E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 273 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında bariyerlere çarparak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki A.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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