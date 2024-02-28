Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.
E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 273 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında bariyerlere çarparak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki A.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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