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        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:58
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        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İ.Ö'nün Çullu Mahallesi'nde kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını tespit etti.

        Ekipler, düzenlediği operasyonla İ.Ö'yü kullandığı tabancayla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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