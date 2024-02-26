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        Kırıkkale'de çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 100 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:16
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        Kırıkkale'de çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 100 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Şubat'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Toplam 1605 kişi ve 303 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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