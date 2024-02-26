Kırıkkale'de çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 100 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Şubat'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 100 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldı.
Toplam 1605 kişi ve 303 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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