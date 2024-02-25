Bahşılı'da Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı

Bu güzel ve anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.

Öğrenciler, öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ı ziyaret ederek gazetelerini tanıttı.

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