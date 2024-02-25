Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda hayata geçirilen "Yazarlık Mektebi Atölyesi"nde ilk eser çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda hayata geçirilen "Yazarlık Mektebi Atölyesi"nde ilk eser çıktı.

        Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan atölyedeki kurslarda eğitim alan öğrenciler, "Gezdim, gördüm, yazdım" isimli gazeteyi çıkardı.

        Öğrenciler, öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ı ziyaret ederek gazetelerini tanıttı.

        Bu güzel ve anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.

        Akın, ziyarette öğretmen Yıldız'a teşekkür belgesi takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        Kırıkkale'de durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kırıkkale'de durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi
        Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bahşılı'da budama eğitimi verildi
        Bahşılı'da budama eğitimi verildi