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        BBP Genel Başkanı Destici, Kavlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:00
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kavlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Destici, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren ve bugün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanan Kavlak'ın, Gürler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Burada aileye başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        Pevrul Kavlak'ın hem Kırıkkale'nin yetiştirdiği iyi bir vatan evladı hem de tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:

        "Uzun yıllardır Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu süre içerisinde kendisiyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldum. Güzel, çalışkan bir insandı. İşçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığının alınması noktasında çok büyük gayretleri ve çalışmaları oldu. Türkiye bu ölüme üzüldü. Uzun süredir tedavi görmekteydi. Ölüm hepimiz için, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aile fertlerinin, yakınlarının, dostlarının, işçi kardeşlerimizin ve işçi camiasının başı sağ olsun."

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