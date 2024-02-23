Kırıkkale'de durdurulan otomobilde tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı KIRIKKALE'de polisin durdurduğu otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, sikke, deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir poşet içerisinde, sarılı halde çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje, 170 sikke ile içinde çeşitli resim ve figürlerin olduğu 2 deri kitapçık ve bir miktar tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilenlere el koyan ekipler, otomobilde bulunan A.G., Y.T. ve Z.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 03:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 03:45 facebook

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