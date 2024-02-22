Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Burdur’da doğalgaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift evinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Burdur Merkez Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir dairede meydana geldi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR

Edinilen bilgilere göre evde yaşayan baba Mehmet Üstün(80) ile anne Fatma Üstün(78)’den haber alamayan oğulları eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamaması üzerine çağırılan çilingir yardımıyla içeri giren çocuklar Mehmet Üstün’ü yatakta Fatma Üstün’ü ise banyoda yatar vaziyette buldu.

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Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.