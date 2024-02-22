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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

        Burdur'da Mehmet ve Fatma Üstün'den haber alamayan yakınları eve gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Yaşlı çiftin doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:51
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        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
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        Burdur’da doğalgaz tahliye borusunun çıkması üzerine yaşlı çift evinde zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Olay Burdur Merkez Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir dairede meydana geldi.

        ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR

        Edinilen bilgilere göre evde yaşayan baba Mehmet Üstün(80) ile anne Fatma Üstün(78)’den haber alamayan oğulları eve gelerek kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamaması üzerine çağırılan çilingir yardımıyla içeri giren çocuklar Mehmet Üstün’ü yatakta Fatma Üstün’ü ise banyoda yatar vaziyette buldu.

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        Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        GAZIN İÇERİ DOLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında doğalgaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekipleri çağırılarak ölçüm yaptırıldı.

        Yapılan ölçüm sonunda içerde doğalgaz biriktiğini, 0 ppm olarak çıkması gerekirken gazın 266 ppm olarak tespit eden ekipler kombiyi incelediklerinde gaz tahliye borusunun yerinden çıktığını ve gazın içeriye dolduğunu tespit etti.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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