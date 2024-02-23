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        Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 02:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 02:53
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        Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolu mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta ve içerisindeki A.G, Y.T. ve Z.G'nin üzerinde yapılan aramada tarihi nitelikteki 170 sikke, 14 obje, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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