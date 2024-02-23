Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Keser sapı vahşetinde flaş gelişme! - Son dakika Ordu haberleri

        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!

        Ordu'da, eski eşi 48 yaşındaki Ayşe Çetin'i keser sapı ile döverek öldüren 49 yaşındaki Mükerrem Başarmak hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da olay, 28 Ağustos 2023'te, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

        BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Mükerrem Başarmak (49), 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in (48) yaşadığı eve gitti.

        KESER SAPIYLA DÖVDÜ

        İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        POLİS GELDİ DÖVMEYE DEVAM ETTİ

        İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp, tutuklandı. Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteği ile şikayetini geri çektiği belirtildi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup, 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        KESER SAPINI 1067 KİLOMETRE VALİZİ İLE YANINDA TAŞIMIŞ

        Ayşe Çetin'in ölümüne ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren Başarmak, Çetin ile 2003 yılında evlendiklerini, 2022 yılının ekim ayında boşandıklarını söyledi. Boşandıktan sonra inşaatta çalışmak için Manisa'nın Salihli ilçesine gittiğini belirten Başarmak, 28 Ağustos 2023'te Ordu'ya döndüğünü söyledi. Manisa'dan yola çıkarken yanına aldığı valize ahşap keser sapını da koyduğunu anlatan Başarmak, "Eski eşim ile her ne kadar görüşmesem de TikTok hesabını sahte hesaplardan takip ettim. Burada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kızmıştım. Yanıma aldığım valize, inşaat işlerinde kullandığım ahşap keser sapını da koydum. 16.30-17.00 saatleri arasında eski eşimin ikamet ettiği eve tek başıma gittim. Zile bastım, kapıyı açan olmadı" dedi.

        "10-15 DAKİKA VURDUM"

        1 saat evin merdivenlerinde bekledikten sonra eski eşinin geldiğini belirten Başarmak, şunları anlattı: "Kendisi ile konuşmak istedim. Teklifimi kabul edip, eve aldı. Evin salon bölümünde ayakta konuştuk. Eşime, neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darp etmeye başladım. Evin salonunda ayakkabılığın kenarında bulunan yanımda getirmiş olduğum valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile defalarca vurdum. 10-15 dakika vurdum. Daha sonra polisler geldi. İlk başta kapıyı açmadım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme amacım yoktu."

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Başarmak hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        4 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi