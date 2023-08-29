Kıskançlık cinayeti! Eski eşini keser sapı ile öldürdü! Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir 48 yaşındaki M.B., eski eşi 39 yaşındaki A.Ç.'yi keser sapı ile döverek öldürdü. Tartışmanın nedeninin kıskançlık olduğu öğrenildi

Ordu'da olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı.

EVİN KAPISINI KİLİTLEDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.’ye vurdu. Çevredeki vatandaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.’nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

SOPA İLE DARP ETMEYE DEVAM ETTİ

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.’nin A.Ç.’yi sopa ile darp etmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAVGANIN NEDENİ KISKANÇLIK

M.B.’nin ilk ifadesinde ‘kıskançlık’ yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.