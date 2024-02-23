Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar

        Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 3 bin 716 Özbek kadın evlenirken, Özbek gelinler bu alanda Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

        ÖZBEK GELİNLER SURİYELİLERİ GERİDE BIRAKTI

        Uyruklarına göre incelendiğinde, 2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış dikkati çekti.

        Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi.

        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin! Haberi Görüntüle

        Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3 bin 519) geride bırakarak zirveye yerleştiler.

        Özbekler ve Suriyelilerin ardından 2023'te Azerbaycan (2 bin 818), Rusya (2 bin 339), Almanya (2 bin 243) uyruklu kadınlar, Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktılar.

        REKLAM

        YABANCI DAMATTA İLK SIRADA ALMANLAR BULUNUYOR

        Söz konusu veri setinin açıklanmaya başlandığı 2009'dan bu yana nikah masasına oturan yabancı erkekler sayısında ilk sırada Almanlar yer alıyor.

        Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1387 olurken, bu ülke uyruklu erkekleri Suriye (1219), Avusturya (326), Afganistan (316) ve Azerbaycan (254) uyruklular izledi.

        Türkiye'de 2023 itibarıyla evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkek sayısı şöyle:

        Uyruk Kadın Uyruk Erkek
        Özbekistan 3.716 Almanya 1.387
        Suriye 3.519 Suriye 1.219
        Azerbaycan 2.818 Avusturya 326
        Rusya 2.339 Afganistan 316
        Almanya 2.243 Azerbaycan 254

        *Haberin görselleri AA ve Shutterstock'tan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #özbek gelinler
        #suriyeli gelinler
        #TÜİK

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        Zuhal'i kazaen vuran polis için istenen ceza belli oldu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        Başakşehir'deki iş insanı cinayetinde flaş gözaltılar!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş’ta iş yerinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu