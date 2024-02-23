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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor

        Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:13
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
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        Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

        Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yaptı.

        Yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamalarını gerçekleştiren ekiplerin denetimlerini 24 saat sürdürdüğü uygulama noktasında, suç unsuruna rastlanılan durumlarda işlem yapılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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