"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yaptı.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

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