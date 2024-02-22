Karakaçili Kaymakamı Uludağ, sporcuları ağırladı

Karakeçili Atatürk Ortaokulu Kız Futbol Takımı öğrencileri, Kaymakam Ali Can Uludağ'ı ziyaret etti.

Kaymakam Uludağ, ziyarette, kentte okul sporları kapsamında düzenlenen futsal turnuvasında ikincilik elde eden takım ve hocalarını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Uludağ, "Atatürk Ortaokulu öğrencilerimiz, sporun diğer dallarında olduğu gibi futsal alanında da başarı elde etti. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere gayretli çalışmalarıyla ilçemizi spor alanında en güzel şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarım." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafız Arafat Tanıt ve öğretmenler hazır bulundu.​​​​​​​