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        Bahşılı'da "Kanatlı Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi başlatıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyaz Kelebekler Anaokulu işbirliğiyle "Kanatlı, Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:35
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        Bahşılı'da "Kanatlı Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi başlatıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyaz Kelebekler Anaokulu işbirliğiyle "Kanatlı, Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi hayata geçirildi.

        Beyaz Kelebekler Anaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilere proje hakkında bilgi verildi, ardından okul bahçesinde güvercinlere yem bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Emrah Öztürk, evcil hayvanların insanların sağlıklı gelişimine katkısının, tahmin edilenden daha büyük olduğunu söyledi.

        Evcil hayvanların insanların ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi çocukların üzerinde de doğru bir ilişki kurulduğunda birçok olumlu sonuç elde edildiğinin gözlemlendiğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

        "Bu ilişki, empati yeteneğinden ahlaki değerlerin gelişimine kadar pek çok alanda faydalar sağlar. Evcil hayvanı beslemek, sevmek, ona zarar vermemek ve onun iyiliğini düşünmek çocuğun sadece hayvanlara yönelik olumlu duygularını beslemekle kalmaz, aynı zamanda başkalarının varlığında kendisinin de değerli olduğunu gösterir. Evcil hayvanlar, küçük yaş grubunun sosyal ve duygusal gelişimine de olumlu katkılar sağlar. Hayvanlarla zaman geçirmek, çocukların duygusal bağlar kurmasına yardımcı olur ve onlara destekleyici bir ortam sunar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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