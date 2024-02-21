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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:49
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-19 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 715 kişi ve 1538 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 29 fişek, 6 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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