Konut dışı satışın payı arttı, satışı düştü

Konut satışlarındaki düşüşle birlikte gündeme gelen konut dışı satış, (arsa, tarla, iş yeri vb) toplam satış içerisindeki yüksek payını korumasına rağmen adet bazında geçen yılın gerisinde kaldı.

2023'ün ocak ayında toplam satış işlemi 235 bin 901 olurken, bunun 97 bin 708'i konut satışı, 138 bin 193'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti. Toplam satış içerisindeki paylar ise yüzde 41,42 ile konut, yüzde 58,58 ile konut dışı satıştan oluştu.