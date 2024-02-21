Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.344,97 %1,62
        DOLAR 30,9235 %0,01
        EURO 33,4636 %0,06
        ALTIN 2.018,90 %0,34
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,03 %0,63
        BITCOIN 51.853,00 %-0,36
        GBP/TRY 39,0857 %0,06
        EUR/USD 1,0815 %0,04
        BRENT 82,61 %0,33
        ÇEYREK ALTIN 3.300,90 %0,34
        Haberler Ekonomi Emlak Konut dışı satışın payı arttı, satışı düştü - Emlak Haberleri

        Konut dışı satışın payı arttı, satışı düştü

        Konut dışı satışın, konut satışı karşısındaki üstünlüğü sürerken, geçen yılla kıyaslandığında konut dışı satışta da düşüş olduğu görüldü. Toplam satış içinde konutun payı yüzde 40,41'de kalırken konut dışı satışın payı yüzde 59,59 oldu. Geçen yıl 138 bin 193 olan konut dışı satış yüzde 14,31 düşüşle 118 bin 417'ye geriledi

        Giriş: 21.02.2024 - 06:13 Güncelleme: 21.02.2024 - 06:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Payı arttı, satışı düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konut satışlarındaki düşüşle birlikte gündeme gelen konut dışı satış, (arsa, tarla, iş yeri vb) toplam satış içerisindeki yüksek payını korumasına rağmen adet bazında geçen yılın gerisinde kaldı.

        2023'ün ocak ayında toplam satış işlemi 235 bin 901 olurken, bunun 97 bin 708'i konut satışı, 138 bin 193'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti. Toplam satış içerisindeki paylar ise yüzde 41,42 ile konut, yüzde 58,58 ile konut dışı satıştan oluştu.

        2024'te toplam satış 198 bin 725'e gerilerken, bu düşüşten hem konut hem konut dışı satış etkilendi. Konut satışı, yüzde 17,8 düşerken, konut dışı satış da yüzde 14,31 geriledi.

        Konut satışı 80 bin 308 olurken, konut dışı satış 118 bin 417 olarak kayıtlara geçti. Toplam satış içerisindeki paylar ise yüzde 40,41 ile konut satışı, yüzde 59,59 ile konut dışı satış olarak ortaya çıktı.

        Konut dışı satış, toplam satış içerisindeki payını artırmasına rağmen adet bazında geçen yıla kıyasla düşüş yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Görme engelli baba oğlunun katilinin gereken en ağır cezayı almasını istiyor
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular