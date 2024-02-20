Sibel Kekilli, Türkiye engelini kaldırdı
Oyuncu Sibel Kekilli, 7 yıl sonra Instagram hesabındaki Türkiye engelini kaldırdı. Kekilli'nin hesabı artık Türkiye'den de takip edilebiliyor
Almanya'da yaşayan Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden tacizlere maruz kaldığı gerekçesiyle 2017'de Instagram hesabına Türkiye'den girişleri engellemişti.
Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sibel Kekilli, 7 yıl sonra bu kararından vazgeçerek, hesabını Türk takipçilere açtı. Artık Türkiye'deki Instagram kullanıcıları da oyuncuyu takip edebilecek.
Sibel Kekilli; Türkiye'den takiplere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı: Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim.