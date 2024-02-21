"Burası Akdeniz iklimi, İstanbul'dan ayrışıyor ve çok özel bir mikroklima olan alanları var. Burada her bitki çok güzel tutunmuş, bugüne kadar da gelmiş. İstanbul'un nüfusunun inanılmaz artışıyla beraber bu mimoza hırsızlığı eskiden beri olan bir şey aslında. Ne yazık ki buna bir çözüm üretilemedi. Fakat nüfusun büyümesiyle, aşırı bir iştahla mimozaların artık çok hunharca dalları kırılıp, parçalanmaya başladı.