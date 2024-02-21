Büyükada'da mimoza hırsızlığına tepki
İstanbul'un Adalar ilçesinin endemik ağacı mimozalar açmaya başladı. Baharın müjdecisi olan mimoza ağaçlarının çiçekleri ise hırsızların hedefinde. Adalılar, çiçekleri toplamak için ağaç dallarının koparıldığını söyleyerek isyan etti
Büyükada'da baharın müjdecisi mimozalar açtı, hırsızlık başladı. Ada sakinleri, izinsiz ve ölçüsüz kesilerek çalınan mimozaların çiçekçiler tarafından satıldığını belirtti. Dünya Mirası Adalar girişimi üyesi Derya Tolgay, "Mimozaların dalları hunharca parçalanıyor. Bu duruma dur denilmesi gerekiyor. Adalılar olarak bu duruma tepkiliyiz" dedi.
Büyükada'da baharın müjdecisi mimozaların sarı tomurcukları açtı. Mimozaların, çiçekçiler tarafından izinsiz ve ölçüsüz kesilerek satılması ise tepkilere neden oldu.
Adalar Kaymakamlığı'nın almış olduğu tedbirlere ve idari para cezalarına rağmen, mimozaların çiçek satıcıları tarafından kaçak şekilde kesilip, toplandıktan sonra vapurlarla adadan götürülmesi ise engellenemedi.
Konuyla ilgili konuşan Dünya Mirası Adalar girişimi üyesi Derya Tolgay, "Mimoza hırsızlığı eskiden beri yaşanan bir durum. Ne yazık ki bu duruma bir çözüm üretilemedi. Nüfusun büyümesi ve aşırı iştahla mimozaların dalları hunharca parçalanıyor. Bu duruma dur denilmesi gerekiyor. Adalılar olarak bu duruma tepkiliyiz" dedi.
"ŞU ANDA GADDARCA DALLARININ KIRILMASI SÖZ KONUSU"
Mimozaların çok özel bir bitki olduğunu dile getiren Derya Tolgay şunları söyledi:
"Burası Akdeniz iklimi, İstanbul'dan ayrışıyor ve çok özel bir mikroklima olan alanları var. Burada her bitki çok güzel tutunmuş, bugüne kadar da gelmiş. İstanbul'un nüfusunun inanılmaz artışıyla beraber bu mimoza hırsızlığı eskiden beri olan bir şey aslında. Ne yazık ki buna bir çözüm üretilemedi. Fakat nüfusun büyümesiyle, aşırı bir iştahla mimozaların artık çok hunharca dalları kırılıp, parçalanmaya başladı.
Sonunda bu nüfus artışı ve neoliberalizm ile birlikte bu durumdan mimozalar da nasibini aldı. Bu durum hunharca olmaya başladı. Buna gerçekten dur denilmesi gerekiyor. Buna da siviller, burada yaşayanlar dur diyecek, diyoruz da zaten. Çığlık atıyoruz hatta ama kamu görevlilerinde bir karşılık bulamıyoruz. Onları göreve davet ediyoruz. İhmal etmesinler diyoruz. Adalar gerçekten biricik, ekosisteminin korunması gerekiyor.
Bütün bu ekosistemiyle, mimari ögeleriyle, kent peyzajıyla beraber bizim gelecek nesillere bu mirası aktarmamız gerekiyor. Mimozalar esasında yayılmacı ağaçlar ama yayılmasına dahi izin verilmeyen durumdalar. Şu anda gaddarca dallarının kırılması söz konusu. Adalılar olarak bununla ilgili mimoza günleri yapan arkadaşlarımız var.
Konuya dikkat çekenler var, mimoza desenli el işleriyle bunları tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya çalışan bir sürü arkadaşımız var. Sürekli olarak etkinlikler düzenleniyor. Mimoza hırsızlığı konusunda ciddi bir başıboşluk var burada. Ciddi bir kanunsuz para kazanma da gözlemliyoruz."
"MİMOZALARI GECE GELİP KOPARIYORLAR"
Mimozaların koparılması sırasında ağaçlara zarar verildiğini belirten Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip ise, "Mimozalar ile ilgili 1970'li yıllardan 2000'li yıllara kadar adamızda bahçıvanların, Kadıköy'den gelen çiçekçilerin, mimozaları satma gerekçesiyle ağaçlara zarar verdiklerini biliyoruz. Bunları hep yaşadık" dedi.
Garip, "Muhakkak ki zaman zaman yine bu durum yaşanıyor. Konuyla ilgili emniyetimize gerekli bilgileri vererek mümkün olduğu kadar bu durumu engellemeye çalışıyoruz. Bölgede birçok yerde ve bahçede mimozalarımız var. Bunları gece vakti gelip koparıyorlar, naylonlara sararak buradan gemilerle götürmeye kalkıyorlar. Bu durum ağaçlarımıza zarar veriyor. Ağaçlarımızın zarar görmesini engellemek amacıyla biz de tabii ki tepki gösteriyoruz" diye konuştu.
"ÇİÇEKLERİMİZİN KOPARILMASINA KARŞIYIM"
Ada sakinlerinden Ayhan Güler, "Ben de doğma büyüme adalıyım. Biz sabahları burada yürüyüşe çıkıyoruz. Çiçeklerin ağaçlarda dururken güzel olduğuna inanıyorum. Sadece mimozalarımızın değil, bütün çiçeklerimizin ağaçlarda, dallarında yeşermesi daha güzel" ifadelerini kullandı.
Güler "Çiçeklerimizin koparılmasına ben de karşıyım. Bunları İstanbul'da bir şekilde belirli semtlerde satanlar var. Emniyetimiz devriye atarak bu durumu engellemeye çalışıyor. Kurumlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşlarımız, ada halkımız bunlara zaten tepkili. Tepkilerini bir şekilde onlar da dile getiriyorlar. Onlar da elinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi.
"MİMOZA ADALAR'IN BİR PARÇASIDIR, DALINDA GÜZELDİR"
Çocukluğundan beri mimoza hırsızlığına tanık olduğunu dile getiren ada sakini Mustafa Albayrak da "Mimoza adalara yakışan bir çiçek. Buradan sökülüp de karşıya götürülmesine ben bir adalı olarak karşıyım. Hazmedemiyorum, bu durum zoruma gidiyor. Mimozayı adanın bir parçası gibi düşünüyoruz. Adalıların hepsi böyle düşünüyor" dedi.
Adalı Albayrak, " Hatta biz mimozayı vazoya bile koymuyoruz. Çünkü mimoza dalında güzel. O yüzden mimozanın Adalar'ın dışına çıkarılmasına bir Adalı olarak çok tepkiliyim. Bir Adalı olarak bunu istemiyorum. Son yıllarda kaymakamlığın almış olduğu tedbirlerden dolayı bu durum biraz azaldı. Eskisi kadar götürülmüyor. Bu tedbirlerden de memnunuz. Kontrollerin, denetimlerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.
Albayrak, " Ben de mimozaların koparılmasına çok şahit oldum. 60 yaşındayım, çocukluğumdan beri hep şahit oldum. Büyük çuvallarla vatandaşlarımız gelirdi. Mimozaları buradan çuvallara doldurup götürürlerdi. Bu durum da bize dokunuyordu. Mimoza adamızın bir parçası. Bostancı'da, Taksim'de, Kabataş'ta bu çiçeğin satıldığını gördüğümüz zaman bizden bir şey çalınıp da orada satılıyormuş gibi hissediyoruz. O yüzden ben, 'Mimoza adalara yakışır' diyorum. Adanın dışına götürülmesine karşıyım. Yetkililerden bu yasal tedbirlerin devam ettirilmesini istiyorum" dedi.
"ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN MİMOZA AÇIKLAMASI"
Adalar Kaymakamlığı'nın geçtiğimiz yıllarda mimoza kaçakçılığı hakkında yazılı olarak yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Mimoza'nın Adalara has endemik bir bitki olması göz önüne alınarak. Adalar'da yaşayan ve dışarıdan gelen şahıslar, bakım, budama ve kesim işlemlerini arazi sahiplerinden muvafakat alarak ve Adalar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden özel izin alarak, mimoza ağaçlarına zarar vermeden kesim yapmak suretiyle ada dışına taşıma tekneleriyle çıkaracaklardır.
Ada'da uygun bir mezat yeri kurularak Mimoza bitkisinin satışı, yerli ve yabancı ziyaretçilere el buketi halinde yapılacaktır.6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince ormanlık alanlarda bulunan mimoza bitkisinin, budama ve bakım işlemleri Adalar Orman Şefliği'nin izni ile yapılacaktır.
İzinsiz olarak bu işlemleri yapanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Değişik 5. Fıkrası 31.03.2011-6217/11. Maddesine göre yasal işlem yapılacaktır. Adaların doğal kültür ve sit alanı olması nedeniyle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. Maddesi gereğince ve Mimoza bitkisinin Adalarla özdeşleşen bir bitki olması dolayısıyla koruma altına alınmasına karar verilmiştir.
Adalara dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler buket halinde mimoza alıp götürebilecek olup, Adalara yolcu taşıyan tekne ve gemilerde mimoza satışı yapılamayacaktır. Yukarıda anılan kanun maddeleri dışında hareket eden kişi ya da kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yetkili kurumlar tarafından, kanunun 32/1 sayılı maddesine göre İdari Para Cezası uygulanacak olup Mimozalara el konulacaktır."