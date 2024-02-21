Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı
Yunanistan'da çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi gibi birçok taleple başkent Atina'da traktörleriyle eylem düzenledi
Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem düzenledi.
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gibi birçok talepte bulunan çiftçiler, haftalardır ülkenin farklı bölgelerinde hükümete seslerini duyurmak üzere yaptıkları yol kapatma eylemlerinin ardından dün de başkent Atina'ya geldi.
Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.
Eyleme destek veren besiciler de "Bugün hayvancılık öldü" yazılı pankartla sembolik bir tabutu parlamento binasının önüne bıraktı.
Çiftçiler, hükümetten; başta mazot, elektrik, gübre, tarım ilacı fiyatları olmak üzere üretim maliyetini artıran girdilerin fiyatlarında düşüş talep etti.
Vergi yükünün azaltılması, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gibi talepler de bulunan göstericilerin en çok dile getirdiği sorunlardan biri de yurt dışından tarım ürünlerinin ithal edilmesi ve iç piyasada Yunanistan'da üretilmiş gibi satılması oldu.